НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

За данните и пътя към науката за данните

Резюме. Първите прояви, в които могат да се търсят корените на науката за данни, са от около преди шестдесет години. Но тя израства и се формира в сегашния си вид през последните две десетилетия, силно повлияна и стимулирана от големите данни. В този смисъл, настоящата статия се явява естествено продължение на статията за големите данни от предишния брой на списанието.

Тук акцентът е върху хронологията на основните събития, които съществено допринесоха за утвърждаването на науката за данните. Успоредно с това е представена и кратка справка за автори от различни научни среди, обществени организации и държавни комисии, участвали в дебата при изясняване на въпроса „Какво е наука за данните?“. Специално е отбелязан подходът на James Gray като четвърти подход в научните открития. Накратко са представени водещите идеи при изграждането на специалността Наука за данните в няколко университета в САЩ.

Ключови думи: наука за данните; специалист по наука за данните; образование по наука за данните; големи данни; аналитика на данните

Павел Азълов

САЩ

Technologies and Tools for Creating Adaptive E-Learning Content

Abstract. The aim of adapting e-learning systems is to provide effective learning by supplying students with the opportunity to communicate with an environment that meets their needs, behaviour, and knowledge. The design and creation of learning materials is directly dependent on the learning objectives. The more different groups of students a course is adapted to, the higher the degree of personalization of the learning process is. In this article we present the results of a study on the types of adaptive systems depending on the technological tools and methodological approaches for implementing adaptability and personalization in learning. Special attention is paid to the applied technologies in the development and delivery of adaptive learning content as well as to the ways of modeling an individual learning path.

Keywords: adaptive e-learning content; adaptive learning systems; electronic learning content

Todorka Terzieva, Valya Arnaudova, Asen Rahnev, Vanya Ivanova

University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ (Bulgaria)

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Didactic Game “Posssible Cross Sections”

Abstract. The present article introduces the game “Possible Cross Sections”, applicable to education on solid geometry. The idea of the game is to guess whether a figure could be a cross section of a particular solid. It is assumed that using a research approach the student would test his or her hypothesis and come to certain conclusions. The rules of the game and the didactic material can be modified and adapted according to the interests and abilities of the students and the goals, set by the teacher. A research version of the game is also on offer, in which students could enrich the didactic material in the form of a multidisciplinary project.

Keywords: game; mathematics; education; active method; game approach

Nataliya Pavlova

Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

Национално състезание по финансова грамотност

Резюме. Представени са задачите и техните решения от проведеното през 2020 г. Национално състезание по финансова грамотност за ученици V – XII клас. Задачите са предложени и обсъдени от Националната комисия към Министерството на образованието и науката в България. Анализирани са резултатите и са посочени възможности за бъдещо развитие.

Ключови думи: конкуренция; финансова грамотност; решаване на проблеми; изчисляване; постижение

1)Сава Гроздев, 2)Веселин Ненков

1)Висше училище по застраховане и финанси – София

2)ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна

Полиноми с корени в четири специално разположени колинеарни точки

Резюме. Изведена е геометрична връзка между корените на полиноми, които имат корени в четири специално разположени точки върху една права, и корените на съответните им производни. По-точно три от разглежданите точки са произволни, а четвъртата зависи по специален начин от тях. Като приложение са разгледани някои полиноми на реална променлива с реални коефициенти.

Ключови думи: полином; производна на полином; корени на полиноми; елипса

1) Сава Гроздев, 2) Веселин Ненков

1)Висше училище по застраховане и финанси – София

2) ВВМУ „Никола Вапцаров“ – Варна

Спутниковые системы как анимационно-геометрические модели полиномов

Аннотация. В статье дано новое анимационно-геометрическое представление полиномов на комплексной плоскости при условии, что модуль комплексной переменной равен 1, в виде спутниковых систем. Аналогичное представление в виде пространственных спутниковых систем дано для полиномов от комплексной переменной , , коэффициенты которых являются векторными кватернионами (их скалярная часть равна нулю). Представлена эффективность и целесообразность использования анимационных рисунков как средства визуализации математических знаний в современной дидактике обучения математике.

Ключевые слова: анимационные рисунки; GeoGebra; спутниковая система; комплексные числа; кватернионы; многочлены

Сергей Ларин

Красноярский государственный педагогический университет

им. В. П. Астафьева (Россия)

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

Конкурсни задачи на броя

Решения на задачите от брой 5, 2019

