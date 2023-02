Нова формула за лице на четириъгълник (четиво за VII клас)

Проф. д.п.н. Йордан Табов1), гл. ас. д-р Асен Велчев2),

гл. ас. д-р Станислав Стефанов2), маг. мат. Хаим Хаимов4)

1)Институт по математика и информатика на БАН – София

2)Технически университет – София

3) Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

4)Варна, ул. „Братя Шкорпил“ 16

https://doi.org/10.53656/math2023-1-1-ane

Резюме. В статията се извежда формула за лице на четириъгълник с ъгъл между диагоналите , която е частен случай на по-обща формула за лице на произволен четириъгълник (Haimov 2022)…

The Power of a Point – a Vector Perspective

Assoc. Prof. Dr. Boyko Bantchev

Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.53656/math2023-1-2-the

Abstract. Vector algebra is a very effective calculation language for doing geometry. It is expressive and succinct, and tends to foster generality and simplicity…

Формули за лицата на някои видове многоъгълници и приложението им за доказване на зависимости в тях

Проф. д.п.н. Йордан Табов1), гл. ас. д-р Асен Велчев2),

гл. ас. д-р Станислав Стефанов3), маг. мат. Хаим Хаимов4)

1)Институт по математика и информатика на БАН – София

2)Технически университет – София

3) Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

4)Варна, ул. „Братя Шкорпил“ 16

https://doi.org/10.53656/math2023-1-3-for

Резюме. В тази публикация една новооткрита формула за лице на четириъгълник се прилага за извеждането на формули за лицата на някои видове многоъгълници с произволен брой страни…

Задължения и изисквания към квалификацията и университетската подготовка на ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ в българското училище

Доц. д-р Марияна Николова, ас. Нели Кискинова

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/math2023-1-4-obl

Резюме. В статията е анализирана структурата на училищна институция и мястото на длъжността ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ в образователните среди…

Тестовите задачи от държавния зрелостен изпит за профил „Информатика“ през учебната 2021/2022 година

Доц. д-р Димитър Атанасов 1), д-р Красимир Манев 2),

доц. д-р Весела Стоименова 3), държавен експерт Ралица Войнова 4)

1) Департамент „Информатика“ – Нов български университет

2) Сп. „Математика и информатика“

3) Факултет по математика и информатика – Софийски университет

4) Министерство на образованието и науката

https://doi.org/10.53656/math2023-1-5-the

Резюме. През учебната 2021/2022 година завърши първият випуск зрелостници от българските средни училища, изучавали профилиращ предмет „Информатика“ и се проведоха първите държавни зрелостни изпити за завършилите профила…

Several Opportunities for Implementing the Training in “computer modeling and information technologies” in the 7th Grade

Assoc. Prof. Dr. Krasimir Harizanov

Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2023-1-6-sev

Abstract. The article discusses some programming environments that can be applied in the 7th grade “Computer Modeling” classes…

Към въпроса за публично достъпни национални бази от данни, съдържащи описания на уязвимости за операционни системи за мобилни устройства

Стоян Мечев

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

https://doi.org/10.53656/math2023-1-7-tot

Резюме. В статията се цели да се изследват публично-достъпни бази от данни с уязвимости и техните системи за оценка на тежестта на щетите, които може да нанесе зловреден софтуер, предназначен за мобилни устройства, работещи под операционната система Android или iOS…

