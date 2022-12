PAGES / СТРАНИЦИ

Number 1 / Книжка 1: 1 – 124

Number 2 / Книжка 2: 125 – 223

Number 3 / Книжка 3: 224 – 327

Number 4 / Книжка 4: 328 – 416

Number 5 / Книжка 5: 417 – 516

Number 6 / Книжка 6: 517 – 616

CONTEST PROBLEMS / КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

112 – 112 Решения на задачите от брой 6, 2021 [Solutions of problems from issue 6, 2021]

EDUCATIONAL ISSUES / ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

72 – 81 Application of Mathematical Models in Graphic Design / Ivaylo Staribratov, Nikol Manolova

82 – 95 Контекстуално прекодиране [Contextual Recoding] / Юлия Нинова / Julia Ninova

96 – 111 Двупараметрична задача за оптимално разпределение на ресурси [Two Parametric Problem for Optimal Distribution of Resources] / Росен Николаев, Танка Милкова / Rosen Nikolaev, Tanka Milkova

186 – 200 Problems of Cascade Type and their Use for Assessment of Students’ Academic Achievements in Mathematics / Shkolnyi Oleksandr, Shvets Vasyl, Akiri Ion

201 – 211 A Metagraph Model of Cyber Protection of an Information System / Emiliya Koleva, Evgeni Andreev, Mariya Nikolova

283 – 295 How to Improve the First-Year Students Motivation in Learning Matrices /

Emiliya Koleva

269 – 312 Приложение на успоредно проектиране за построяване сечението на призма с равнина [Application of Parallel Projection for Construction of the Section of a Prism with a Plane] / Митко Кунчев, Тодор Митев /

Mitko Kunchev, Todor Mitev

379 – 392 Практический метод реализации нечетких запросов для реляционных баз данных [A Practical Method for Implementing Fuzzy Queries for Relational Databases] / Александр Александрович Рыбанов /

Alexander Aleksandrovich Rybanov

393 – 404 Приложение на играта „Аз имам…, кой има…?“ при преговорни уроци по информационни технологии в прогимназиален и гимназиален етап [Application of the Game “I Have…, Who Has…?” in Information Technology Revision Lessons in Junior High School and High School] / Гергана Карабельова, Филип Петров / Gergana Karabelyova, Philip Petrov

484 – 493 Types of Solutions in the Didactic Game “Logical Monsters” / Nataliya Hristova Pavlova, Michaela Toncheva

494 – 504 Изучаването на мерни единици за бинарна информация – учудващо упорстващ проблем за българската образователна система [The Learning of Measurement Units for Binary Information – a Surprisingly Problematic Topic for the Bulgarian Education System] / Филип Петров / Philip Petrov

574 –586 Mobile Game-Based Math Learning for Primary School / Margarita Gocheva, Nikolay Kasakliev, Elena Somova

587 – 601 Някои изводи върху резултатите от националното външно оценяване по математика за VII клас [Some Conclusions on the Results of the National External Assessment in Mathematics for 7th Grade] / Павлин Цонев / Pavlin Tsonev

EDUCATIONAL MATTERS / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

7 – 18 The Influence of Collaborative Learning on Students’ Achievement in Examining Functions with Parameters in Dynamic Software Environment / Radoslav Bozic, Djurdjica Takaci, Milan Grujin

19 – 29 Convolutional Neural Networks in the Task of Image Classification / Larisa Zelenina, Liudmila Khaimina, Evgenii Khaimin, D. Khripunov, Inga Zashikhina

131 – 138 Computer Models for Playing Billiards Using Frontal Shot / Toni Chehlarova

139 – 148 Vocabulary Enrichment in Computer Science for International Students at the Preparatory Department of the University / Svetlana Mikhaelis, Vladimir Mikhaelis, Dmitrii Mikhaelis

231 – 246 Converting Numeral Text in Bulgarian into Digit Number Using GATE /

Nadezhda Borisova, Elena Karashtranova

247 – 258 Recognition of Problematic Educational Situations in Computer Modeling Training / Hristo Hristov, Radka Cherneva

335 – 343 A Comparative Analysis of Assessment Results from Face-to-Face and Online Exams / Emiliya Koleva, Neli Baeva

344 – 357 Национално външно оценяване по математика в IV клас през 2022 година [National External Assessment in Mathematics in 4th Class in 2022] /

Тони Чехларова / Toni Chehlarova

423 – 434 Security Analysis on Content Management Systems / Lilyana Petkova, Vasilisa Pavlova

435 – 449 Monitoring of Student Enrolment Campaign through Data Analytics Tools / Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Milen Bliznakov

523 – 532 Complex Solutions to Quadratic Inequalities and Their Modeling by Means of / Aslanbek Khamidovitch Naziev

533 – 545 Best E-Learning Platforms for Blended Learning in Higher Education / Kalin Dimitrov, Eugenia Kovatcheva

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES / ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

30 – 44 Developing Problem Solving Competency Using Functional Programming Style / Muharem Mollov, Petar Petrov

45 – 52 Innovative Proposals for Database Storage and Management / Yulian Ivanov Petkov, Alexandre Ivanov Chikalanov

53 – 71 Криптография и криптоанализ с MS EXCEL [Cryptography and Cryptanalysis in MS EXCEL] / Деян Михайлов / Deyan Mihaylov

149 – 159 STEM Robotics in Primary School / Tsanko Mihov, Gencho Stoitsov, Ivan Dimitrov

160 – 170 Участието на българските ученици в състезанията по информатика през 2021 г. [The Participation of Bulgarian School Students in Informatics Competitions for 2021] / Емил Келеведжиев / Emil Kelevedjiev

171 – 185 Задачи от състезанията по математическа лингвистика в контекста на НВО – Х клас [Problems from the Mathematical Linguistics Competitions in the Context of the Bulgarian National External Assessment by the End of the 10th Grade] / Борислав Лазаров, Веселин Златилов / Borislav Lazarov, Veselin Zlatilov

259 – 275 Effects of Short-Term STEM Intervention on the Achievement of 9th Grade Students in Mathematics / Amra Duraković, Dina Kamber Hamzić

276 – 282 Динамичният софтуер в помощ на изследване на задачи от практиката [Solving Real-World Problems Using the Dynamic Mathematical Software] / Веселин Гушев, Данаил Гушев / Vesselin Gushev, Danail Gushev

358 – 364 Двадесет и шеста младежка балканска олимпиада по математика [Twenty-sixth Junior Balkan Mathematical Olympiad] / Ивайло Кортезов, Мирослав Маринов / Ivaylo Kortezov, Miroslav Marinov

356 – 377 Personal Data Processing in a Digital Educational Environment / Evgeniya Nikolova, Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev

450 – 466 Error Management Training in Computer Programming Courses through a System of Tasks / Lasko M. Laskov

467 – 483 Readiness of Ukrainian Mathematics Teachers to Use Computer Games in the Educational Process / Alina Voievoda, Svitlana Pudova, Oleh Konoshevskyi

546 –555 Sets of Non-Self-Intersecting Paths Connecting the Vertices of a Convex Polygon / Ivaylo Kortezov

556 – 573 Приложение на изследователския подход в образованието по информатика чрез един популярен математически фокус (Нов поглед към стари идеи) [Application of the Inquiry Based Learning Approach in Informatics Education with a Popular Mathematical Magic Trick

(A New Look at Old Ideas)] / Филип Петров / Philip Petrov