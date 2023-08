Triples of Disjoint Paths вetween Points on a Circle

Dr. Ivaylo Kortezov, Assoc. Prof.

Institute of Mathematics and Informatics,

Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.53656/math2023-4-1-tri

Abstract. The paper deals with counting the triples of disjoint non-self-intersecting paths with nodes from a fixed set of labelled points on a circle…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Enriching Large Document Stores with Intelligent Metadata: a Framework for Effective Knowledge Management and Applied Analytics

Penko Ivanov, Elitsa Pavlova

The Financial Times (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2023-4-2-enr

Abstract. The current paper focuses on a framework for structuring large document stores with the help of intelligent metadata…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Multiple Representations of Functions in the Frame of Distance Learning

Radoslav Božić1), Hajnalka Peics2), Aleksandar Milenković3)

1)Educons University (Serbia)

2)University of Novi Sad (Serbia)

3)University of Kragujevac (Serbia)

https://doi.org/10.53656/math2023-4-3-mul

Abstract. In this paper, the effectiveness of the use of multiple representations in teaching and learning functions is analyzed…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Integrated Lessons in Calculus Using Software

Dr. Pohoriliak Oleksandr, Assoc. Prof.1) Dr. Olga Syniavska, Assoc. Prof.1)

Dr. Anna Slyvka-Tylyshchak, Assoc. Prof.1) Dr. Antonina Tegza, Assoc. Prof.1)

Prof. Dr. Alexander Tylyshchak2)

1)Uzhhorod National University – Uzhhorod (Ukraine)

2)Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute – Berehove (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/math2023-4-4-int

Abstract. Today, both secondary and higher education cannot be effective without the use of innovative technologies.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Рекурентните редици в училищния курс по математика и междупредметните им връзки с информатика и информационни технологии

Гл. ас. д-р Борислава Кирилова, доц. д-р Филип Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/math2023-4-5-rec

Резюме. В статията e разгледан стандартният ход за изучаване на рекурентни редици в училищния курс по математика. Предложено е разширяване на темата в профилирана подготовка чрез въвеждане на изучаване на рекурентни линейни хомогенни редици…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Резултати от използването на видеоигри в образованието: преглед на някои основни изследвания от последните десет години

Калин Димитров1), проф. д-р Евгения Ковачева2)

1)Американски университет в България (България)

2)Университет по библиотекознание и информационни технологии (България)

https://doi.org/10.53656/math2023-4-6-out

„Интелигентният педагогически подход насърчава с инергията между технологиите и педагогиката и използва дигиталните игри в учебния процес“.

Л. Даниела (Daniela 2020)

Резюме. Доказано е, че цифровите игри, освен негативните страни, които често се дискутират в медиите и в интернет, имат и немалко позитиви….

виж повече