Number 1 / Книжка 1: 1 – 100

Number 2 / Книжка 2: 101 – 223

Number 3 / Книжка 3: 217 – 320

Number 4 / Книжка 4: 321 – 436

Number 5 / Книжка 5: 437 – 552

Number 6 / Книжка 6: 553 – 668

SCIENCE IN EDUCATION / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

7 – 12Нова формула за лице на четириъгълник (четиво за VII клас)

[A new Formula for the Area of the Quadrilateral (Reading for Grade 7th)] /

Йордан Табов, Станислав Стефанов, Асен Велчев, Хаим Хаимов / Jordan Tabov, Stanislav Stefanov, Asen Velchev, Haim Haimov

13 – 21:The Power of a Point — a Vector Perspective / Boyko Bantchev

22 – 34: Формули за лицата на някои видове многоъгълници и приложението им за доказване на зависимости в тях [Formulae for the Areas of Some Kinds of Polygons and its Application in Proving Relations in them] / Йордан Табов, Асен Велчев, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов / Jordan Tabov, Asen Velchev, Stanislav Stefanov, Haim Haimov

107 – 114:Algorithms for Construction and Enumeration of Closed Knight’s Paths / Stoyan Kapralov, Valentin Bakoev, Kaloyan Kapralov

115 – 123:Построяване на оста на две кръстосани прави [Constructing the Common Perpendicular of Two Skew Lines] / Митко Кунчев / Mitko Kunchev

223 – 233:Обзор и развитие в професионалните интереси на студентите дипломанти [Overview and Development in the Professional Interests of Graduate Students] / Наталия Павлова / Nataliya Pavlova

234 – 243:Приложение на елементи от геометрията на четириъгълника за решаване на нестандартни задачи [An Application of Elements of the Quadrilateral’s Geometry for Solving Non-standard Problems] / Йордан Табов, Веселин Ненков, Асен Велчев, Станислав Стефанов / Yordan Tabov, Veselin Nenkov, Asen Velchev, Stanislav Stefanov

327 – 338:Triples of Disjoint Paths вetween Points on a Circle / Ivaylo Kortezov

339 – 352:Enriching Large Document Stores with Intelligent Metadata: a Framework for Effective Knowledge Management and Applied Analytics / Penko Ivanov, Elitsa Pavlova

443 – 451:Areas Associated to a Quadrilateral / Oleg Mushkarov, Nikolai Nikolov

452 – 464:On the Dynamics of a Class of Third-Order Polynomial Difference Equations with Infinite Number of Period-Three Solutions / Jasmin Bektešević, Vahidin Hadžiabdić, Midhat Mehuljić, Sadjit Metović,

Dr. Haris Lulić

465 – 478:Система за извличане и визуализация на данни от интернет [System for Retrieval and Visualization of Data from the Internet] / Георги Чолаков, Емил Дойчев, Светла Коева / Georgi Cholakov, Emil Doychev, Svetla Koeva

559 – 578:Mirror (left-recursive) Gray Code / Valentin Bakoev

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES / ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

35 – 49:Задължения и изисквания към квалификацията и университетската подготовка на ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ в българското училище [Obligations and Requirements for the Qualification and University Education of the Information and Communication Technologies Department Chair in Bulgarian Schools] / Марияна Николова, Нели Кискинова / Mariyana Nikolova, Neli Kiskinova

50 – 66:Тестовите задачи от държавния зрелостен изпит за профил „Информатика“ през учебната 2021/2022 година [The Test Tasks from the State Matriculation Examination for the Informatics Profile during the Academic Year 2021/2022] / Димитър Атанасов, Красимир Манев, Весела Стоименова, Ралица Войнова / Dimitar Atanasov, Krassimir Manev, Vesela Stoimenova, Ralica Voynova

124 – 140:Dual Form of Obtaining Education in the Mathematics Teachers Training System: Employers‘ Position / Roman Vernydub, Oxana Trebenko, Oleksandr Shkolnyi

141 – 154:Алгоритмичните задачи от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет информатика за 2022 г. [The Algorithmic Tasks from the State Graduation Examination in the Profiling Subject of Informatics

for 2022] / Красимир Манев / Krassimir Manev

244 – 255:Игровобазирано обучение по програмиране за начинаещи в режим на Pygame Zero – примерни задачи на Python. Част II – библиотека Pygame [Game-based Programming Teaching for Beginners in Pygame Zero Mode – Sample Python Tasks. Part II – Pygame Library] / Росица Георгиева / Rositsa Georgieva

256 – 267:Управление на знанията по структури от данни чрез смесено обучение [Data Structure Knowledge Management through Blended Learning] /

Валентина Дянкова, Милко Янков / Valentina Dyankova, Milko Yankov

268 – 280:Flipped Classroom and Traditional Method in Teaching Mathematics in Bulgarian School / Evgeniya Nikolova

353 – 372:Multiple Representations of Functions in the Frame of Distance Learning /

Radoslav Božić, Hajnalka Peics, Aleksandar Milenković

373 – 389:Integrated Lessons in Calculus Using Software / Pohoriliak Oleksandr, Olga Syniavska, Anna Slyvka-Tylyshchak, Antonina Tegza, Alexander Tylyshchak

479 – 490:Evaluatiоn of Children’s Behaviour in the Context of an Educational Mobile Game / Margarita Gocheva, Nikolay Kasakliev, Elena Somova

491 – 505:Избор на подходящ модел за изследване на задачите от НВО по математика след VII клас според методите на IRT [Choosing an Appropriate Model for Investigating the Tasks of School in Mathematics after Grade VII According to IRT Methods] / Павлин Цонев / Pavlin Tsonev

506 – 523:Competency-Based Model for Conducting Distance Online Synchronous Education of the Students / Desislava Georgieva

579 – 595: Задачите от онлайн състезанието „VIVA Математика с компютър“ – ресурс за работа в STEM центровете [Tasks from Online Competition “VIVA Mathematics with а Computer”: a Resource for Work in STEM Centers] / Георги Гачев, Петър Кендеров, Тони Чехларова / Georgi Gachev, Petar Kenderov, Toni Chehlarova

596 – 606: The Construction of Valid and Reliable Test for the Divisibility Area / Daniela Zubović, Dina Kamber Hamzić

EDUCATIONAL ISSUES / ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

67 – 72:Several Opportunities for Implementing the Training in “Computer Modeling and Information Technologies” in the 7th Grade / Krasimir Harizanov

155 – 169:Изследване на влиянието на онлайн обучението върху отделните стилове на учене [Research on the Impact of Online Learning on Individual Learning Styles] / Явор Дечев / Yavor Dechev

170 – 187:Игрово базирано обучение по програмиране за начинаещи в режим на Pygame Zero – примерни задачи с turtle графика на Python [Game-based Programming Training for Beginners in the Pygame Zero Environment – Sample Assignments with Python Turtle Graphics] /

Росица Георгиева / Rositsa Georgieva

188 – 204:Подход на профилирано обучение по уеб дизайн в гимназиален етап на средното образование [Web Design Training Approach in High School Stage of Secondary Profiled Education] / Ивелина Велчева, Христо

Христов / Ivelina Velchevа, Hristo Hristov

281 – 297:Graphic Culture of Constructive Modeling of Figures in Metric Stereometry / Ivan Lenchuk, Alla Prus

298 – 308:Using Sensors to Detect and Analyze Students’ Attention during Road Safety Training in Primary School / Stefan Stavrev, Ivelina Velcheva

390 – 413:Рекурентните редици в училищния курс по математика и междупредметните им връзки с информатика и информационни технологии / Борислава Кирилова, Филип Петров / Borislava Kirilova, Philip Petrov

524 – 533:Алгоритъм за решаване на транспортна задача с MS Excel Solver [Algorithm for Solution of a Transportation Problem with MS Excel Solver] / Мариян Милев, Велика Кунева / Mariyan Milev, Velika Kuneva

607 – 623: Quality of Blended Learning Courses: Students’ Perspective / Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Sadiq Hussain, Ashis Talukder, Gunadeep Chetia, Nisha Gohain

624 – 635: Пример за грешки от училищната математика, които влияят на представянето на учениците на математически състезания [Mistakes from the School Mathematics that Impact Students’ Performance in Mathematics Competitions: an Example] / Надежда Аплакова / Nadezhda Aplakova

636 – 644 Модел на Леонтиев с MS Excel [Leontief Model with MS Excel Solver] / Велика Кунева, Мариян Милев / Velika Kuneva, Mariyan Milev

645 – 652:Двадесет и седма младежка балканска олимпиада по математика [Twenty-seventh Junior Balkan Mathematical Olympiad] / Ивайло Кортезов, Мирослав Маринов / Ivaylo Kortezov, Miroslav Marinov

OVERVIEW / ОБЗОР

73 – 88:Към въпроса за публично достъпни национални бази от данни, съдържащи описания на уязвимости за операционни системи за мобилни устройства [To the Issue of Publicly Available National Databases Containing Descriptions of Vulnerabilities for Mobile Device Operating Systems] / Стоян Мечев / Stoyan Mechev

414 – 424:Резултати от използването на видеоигри в образованието: преглед на някои основни изследвания от последните десет години / Калин Димитров, Евгения Ковачева

534 – 542:Избор и обосновка на показатели за сравнителен анализ на нискоресурсни шифри [Selection and Justification of Criteria for Comparative Analysis of Lightweight Ciphers] / Диляна Димитрова / Dilyana Dimitrova