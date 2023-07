Обзор и развитие в професионалните интереси на студентите дипломанти

проф. д. н. Наталия Павлова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/math2023-3-1-ove

Резюме. В тази статия анализираме потребностите, интересите и реализацията на студентите от Факултета по математика и информатика (ФМИ) на ШУ „Константин Преславски“, които се подготвят да станат учители по математика, информатика, информационни технологии и компютърно моделиране.

Приложение на елементи от геометрията на четириъгълника за решаване на нестандартни задачи

1) Проф. д.п.н. Йордан Табов, 2) проф. д-р Веселин Ненков,

3) гл. ас. д-р Асен Велчев, 4)гл. ас. д-р Станислав Стефанов

1) Институт по математика и информатика – Българска академия на науките

2) Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

3) Технически университет – София

4) Университет по архитектура, строителство и геодезия

https://doi.org/10.53656/math2023-3-2-ana

Резюме. В последно време бяха положени основите на пълна геометрия на четириъгълника, изградена по подобие на класическата геометрия на триъгълника. На нея бяха посветени множество статии, както и дисертационният труд на един от авторите на тази публикация (Stefanov 2020), а скоро предстои да излезе от печат и обхващаща я изцяло книга…

Игровобазирано обучение по програмиране за начинаещи в режим на Pygame Zero – примерни задачи на Python. Част II – библиотека Pygame

Росица Георгиева

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/math2023-3-3-gam

Резюме. Настоящата статия представлява естествено продължение на статия, публикувана в предишен брой на списание „Математика и информатика“, в която е представена терминологията, свързана с игрово базираното обучение, ролята на задачите за усвояване на учебното съдържание, както и някои примерни задачи и тяхната методическа реализация, предназначени за целите на непрофилираното обучение по програмиране на ученици в гимназиален етап чрез създаване на игри с помощта на turtle графика на Python…

Управление на знанията по структури от данни чрез смесено обучение

1) гл. ас. д-р Валентина Дянкова, 2 )д-р Милко Янков

1) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен

2) Пловдив

https://doi.org/10.53656/math2023-3-4-dat

Резюме. Авторите се фокусират върху прилагането на смесеното обучение в управлението на знания по „Структури от данни“. Едно от предизвикателствата пред смесеното обучение е да се осигури модел за създаване на интегрирана учебна среда, която гарантира ефективен учебен процес…

Flipped Classroom and Traditional Method in Teaching Mathematics in Bulgarian School

Assoc. Prof. Dr. Evgeniya Nikolova

Burgas Free University (Bulgaria)

Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.53656/math2023-3-5-fli

Abstract. Flipped learning is an educational technique in which students engage with instructional materials outside of class (such as films, texts, or interactive tutorials) while using class time for active learning tasks such as problem-solving, group work, and discussions…

Graphic Culture of Constructive Modeling of Figures in Metric Stereometry

Ivan Lenchuk, Alla Prus

Zhytomyr Ivan Franko State University – Zhytomyr (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/math2023-3-6-gra

Abstract. Two approaches for drawing of stereometric objects by a constructive method are presented using algorithms designed to help solve problems in the construction of correct, visual and easy-to-draw drawings…

Using Sensors to Detect and Analyze Students’ Attention during Road Safety Training in Primary School

Assist. Prof. Dr. Stefan Stavrev

Assist. Prof. Dr. Ivelina Velcheva

Paisii Hilendarski University of Plovdiv (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2023-3-7-usi

Abstract. In this study, we use two sensors – Kinect v 2.0 and Tobii 5.0 in order to detect and measure the attention levels of primary school students during the road safety educational classes.

