Подход за откриване на пропуски в сигурността на уеббраузъри в операционни системи за мобилни устройства

Стоян Мечев

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-1-ana

Резюме. В настоящото изследване се демонстрира, че е възможен достъп до сензорите на мобилен телефон чрез уеббраузър без знанието на потребителя…

Framework for Designing Visually Orientated Tools to Support Project Management

Dalibor Milev, Nadezhda Borisova, Elena Karashtranova

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-2-fra

Abstract. Modern technologies enable the use of visually oriented tools to organize projects, ideas, and tasks in a completely informal manner…

3D образователен подход в обучението по стереометрия

Пеньо Лебамовски 1), Марияна Николова 2)

1) Институт по роботика, Българска академия на науките

София (България)

2) Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-3-a3d

Резюме. В тази статия е представен нов образователен подход в обучението по дисциплината стереометрия чрез създаване на 3D приложение, работещо във виртуална реалност (ВР) със и без потапяне…

Digital Educational Platforms and their Importance for Vocational Training in Modern Enterprises

Evgeniya Nikolova

Burgas Free University

Institute of Mathematics and Informatics,

Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-4-dig

Abstract. The study examines the impact of digital educational platforms (DEPs) on employee training and development in Bulgarian enterprises…

Задачи за формиране на понятия с диаграми на Вен с пет множества

Тони Чехларова 1), Койя Чехларова 2)

1)Институт по математика и информатика Българска академия на науките – София (България)

2)Университет по библиотекознание и информационни технологии – София (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-5-con

Резюме. Представени са задачи за формиране на понятия чрез диаграми на Вен с 5 множества…

Методи за построяване на равнинни сечения на кръгов цилиндър

Ирена Първанова 1), Венцислав Радулов 2)

1)Факултет по приложна математтика и информатика Технически университет – София (България)

2)Минно-електромеханичен факултет Минно-геоложки университет –София (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-6-met

Резюме. Статията разглежда методи за построяване на сечението на кръгов цилиндър с равнина в аксонометрия и монжова проекция…

Изкуствен интелект в съвременното обучение: възможности и предизвикателства

Панка Вълева, Генчо Стоицов, Иван Димитров

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-5-7-art

Резюме. Изкуственият интелект (ИИ) се превръща в мощна сила, трансформираща различни сектори, включително и образованието…

