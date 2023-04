Algorithms for Construction and Enumeration of Closed Knight’s Paths

Prof. DSc. Stoyan Kapralov1), Assoc. Prof. Dr.Valentin Bakoev2), Kaloyan Kapralov3)

1)University of Gabrovo (Bulgaria)

2)“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo (Bulgaria)

3)Sofia (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2023-2-1-alg

Abstract. Two algorithms for constructing all closed knight’s paths of lengths up to 16 are presented…

Построяване на оста на две кръстосани прави

Митко Кунчев

Русе

https://doi.org/10.53656/math2023-2-2-con

Резюме. Статията разглежда метод за построяване на оста на две кръстосани прави, свързани с даден многостен…

Dual form of Obtaining Education in the Mathematics Teachers Training System: Employers‘ Position

Dr. Hab. Roman Vernydub, Assist. Prof. Dr. Oxana Trebenko,

Prof. DSc. Oleksandr Shkolnyi

National Pedagogical Dragomanov University – Kyiv (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/math2023-2-3-dua

Abstract. In the article, we analyze the survey results on employers’ (administrators of schools and vocational colleges) interest, readiness and opportunity for cooperation in training math teachers in a dual form of education…

Алгоритмичните задачи от държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет информатика за 2022 г.

Д-р Красимир Манев

Сп. „Математика и информатика“

https://doi.org/10.53656/math2023-2-4-exa

Резюме. През учебната 2021/2022 година се проведе за пръв път държавен зрелостен изпит за учениците, изучавали профилиращия предмет информатика в българското средно училище…

Изследване на влиянието на онлайн обучението върху отделните стилове на учене

Д-р Явор Дечев

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен

Национален военен университет „Васил Левски“

https://doi.org/10.53656/math2023-2-5-res

Резюме. Пандемията COVID-19 наложи изцяло да се промени начинът на живот. Екстремно всички образователни институции преминаха в неприсъствена форма на обучение…

Игрово базирано обучение по програмиране за начинаещи в режим на Pygame zero – примерни задачи с Turtle графика на Python

Росица Георгиева

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/math2023-2-6-gam

Резюме. В последните години се наблюдава все по-голяма дигитализация във всички сфери на живота в световен мащаб. Търсенето на специалисти в областта на ИКТ налага подготовката им да започне още в училище с изучаването на програмиране и ИТ…

Подход на профилирано обучение по уеб дизайн в гимназиален етап на средното образование

Д-р Ивелина Велчева, д-р Христо Христов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/math2023-2-7-web

Резюме. Статията разглежда метод на обучение при преподаване на технологии за изграждане на уеб сайтове от ученици в учебна среда, където се симулира ролева игра от практиката на софтуерна фирма…

