НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

Some Problems in Engineering Education with Computer Science Profile During COVID-19

Abstract. The COVID-19 pandemic introduced many limitations and changes in our lives and in particular in education. This article presents problems in distance learning in the field of computer networks and information security between March and June 2020 in the training of engineers with computer science profile.

Keywords: distance learning; computer science; COVID-19; digital competence

Dr. Georgi Tsochev, Assist. Prof.

Technical University of Sofia (Bulgaria)

Математиката като музика за душата

Резюме. В статията се коментират въпроси, свързани с проявата на математически талант от най-ранна възраст и с отношението на професионалистите към такъв феномен, какъвто е Тери Тао. Разгледани са епизоди от творческата му биография и няколко задачи, с които той се сблъсква на различна възраст. Основният акцент е върху приноса на Тао към доказателството на хипотезата на Сендов и лекцията му на тази тема, организирана от ръководството на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика при БАН съвместно с ръководството на Съюза на математиците в България.

Ключови думи: математически талант; Тери Тао; хипотеза на Ердьош; хипотеза на Сендов

Евгения Сендова

Институт по математика и информатика – БАН

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Challenging the Students‘ Sense of Mathematics Via Decoding Problems in Chernorizec Hrabar Tournament

Abstract. Under consideration is a thematic branch from the Chernorizec Hrabar (ChH) math tournament, which aims to check and develop the student’s sense of mathematics. The ChH competition papers include several types of test items related to codes. These test items require just basic math knowledge but a high level of nonstandard reasoning and a kind of synthetic mathematical abilities. The authors’ standing point is to present by examples how the idea of (de)coding evolves in competition papers for students in different ages.

Keywords: mathematic competitions; sense of mathematics; (de)coding problems; synthetic competence; gifted education

Prof. Dr. Borislav Lazarov, Dr. Ivailo Kortezov, Assoc. Prof.

Bulgarian Academy of Sciences – Sofia (Bulgaria)

The Problem of Images’ Classification: Neural Networks

Abstract. The article discusses the employment of an artificial neural network for the problem of image classification. Based on the compiled dataset, a convolutional neural network model was implemented and trained. An application for images classification was created. The practical value of the developed application allows an efficient use of a smartphone camera’s storage facilities. The article presents a detailed methodology of the application’s development.

Keywords: image classification; convolutional neural network; Python programming language libraries; graphical user interface (GUI)

Assoc. Prof. Larisa Zelenina, Assoc. Prof. Liudmila Khaimina,

Evgenii Khaimin, D. Khripunov, Assoc. Prof. Inga Zashikhina

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosova (Russia)

ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

Midlines of Quadrilateral

Abstract. In this section we deal with an interesting fact which will imply ABCD some well known theorems. Namely we prove that in a convex quadrilateral whose diagonals meet at O, the midline of the triangle ∆BOC parallel to BC, the midline of the triangle ∆AOD parallel to AD, and the midline of the quadrilateral ABCD connecting the sides AB and CD meet at one point, or are parallel.

Keywords: Ceva; Menelaus; Stewartes; cevian; concurrency; collinearity; Fermat; Torricelli

Prof. Dr. Sead Rešić, Prof. Dr. Maid Omerović,

Anes Z. Hadžiomerović, Ahmed Palić

Bosnia and Herzegovina

Виртуален час по математика

Резюме. Предизвикателството да се провежда обучение по математика в електронна среда от разстояние, е условие за търсене на ефективни методи, форми, подходи и платформи за осъществяване на успешен учебен процес. Едно от решенията за реализиране на „виртуален час“ по математика е облачната среда на GeoGebra. В статията са разгледани различни аспекти за прилагане на онлайн платформата GeoGebra в обучението по математика: създаване на интерактивни листове, виртуални класове, онлайн дъска, инструменти за управление на учебен час, осъществяване на контрол и оценка на учебните постижения на учениците. Изследвани и анализирани са нагласите на учителите за използването на онлайн приложенията на GeoGebra в часовете по математика.

Ключови думи: електронно обучение по математика; виртуален час; GeoGebra

Д-р Севдалина Георгиева

Шуменски университет, ДИКПО – Варна

Къде е грешката в решението ми? ─ разговор пред бялата дъска с Олег Мушкаров

Резюме. На 13 май т.г. се навършиха 70 години от рождението на проф. Олег Мушкаров, член-кореспондент на БАН. Основите му научни интереси и резултати са свързани с комплексния анализ и комплексната диференциална геометрия. Бил е ръководител на секция Комплексен анализ, впоследствие Анализ, геометрия и топология. Председател е на Научния съвет на ИМИ – БАН. Има огромни заслуги за административното и научно ръководство на Института, както и като ръководител на националния отбор по математика и на УчИМИ. През последните години чл.-кор. Мушкаров работи активно за учредяването и утвърждаването на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика, чийто директор е от 2020 година. Лауреат е на Почетния знак „Марин Дринов“ на лента.

Фокусът на статията е върху преподавателския талант на Олег Мушкаров, илюстриран с един разговор пред бялата дъска, в който говорим за любимите му задачи и един конкретен пример, използван от него в курса му по извънкласна математика. В примера той разкрива убеждението си, че в преподаването е съществено да се разглеждат задачи, в които има грешки в доказателството и от студентите се очаква да ги открият. Затова самият процес на представяне на грешна идея за решение на конкретна задача, осъзнаване на грешката и накрая успешното є коригиране е станал неразделна част от работата му със студенти по математика. Този факт говори красноречиво, че споделянето на подводните камъни в творческия процес е съществено приложение на изследователските таланти на учения и в преподаването.

Ключови думи: грешка в доказателството; олимпийски задачи; извънкласни дейности по математика

Евгения Сендова

Институт по математика и информатика – БАН

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

Решения на задачите от брой 2, 2021

IN MEMORIAM

В памет на проф. Дору Стефанеску

С чувство за голяма загуба съобщаваме на нашите читатели, че на 09.05.2021 година на 69-годишна възраст напусна този свят членът на редакционния съвет на списание „Математика и информатика“ проф. д.м.н. Дору Стефанеску. Отиде си един уважаван румънски учен математик, старши заместник-председател на Румънското математическо общество и изпълнителен редактор на Бюлетина на това общество, трикратен президент на Математическото общество на Югоизточна Европа.

Математическите способности на Дору Стефанеску проличават още в училище. Участва в редица състезания и олимпиади. Завършва математика в Университета в Букурещ, Румъния. Има специализации в Италия, бил е гостуващ професор в чуждестранни университети. Смъртта го застига като професор по математика във Факултета по физика на Университета в Букурещ. Научните му трудове покриват значителен спектър от чисто научни и приложни направления, като въпросите на образованието по математика винаги са заемали подобаващо място в неговите дейности.

Ще запомним професор Дору Стефанеску със сериозното и високо професионално отношение към всичко, с което се занимаваше. Почтеността и добронамереността му ще ни служат за пример. Почивай в мир, Дору!

In Мemory of Prof. Doru Stefanesku, DSc.

Editorial Board

Mathematics and Informatics Journal

Sofia, Bulgaria

