Lexical Representation of Dense Numerical Vectors: Introducing LangVec

Simeon Emanuilov, Aleksandar Dimov

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-1-lex

Abstract. High-dimensional numerical vectors are widely used in machine learning for searching and indexing data. However, it is often difficult for users to interpret their meaning…

виж повече

Разстояния между забележителни точки и неравенства в изпъкналия четириъгълник

Йордан Табов 1), Станислав Стефанов 2),

Красимир Кънчев 3), Хаим Хаимов

1)Институт по математика и информатика,

Българска академия на науките (България)

2)Университет по архитектура, строителство и геодезия (България)

3)Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-2-int

Резюме. В тази статия, с помощта на изведените в (Nenkov 2019) и (Nenkov 2022) формули за разстоянията от някои забележителни точки в четириъгълник до върховете и до средите на страните и диагоналите…

виж повече

Развитие на дигитални компетентности в задължителната подготовка по информационни технологии в средното училище

Теменужка Зафирова-Малчева,

Николина Николова, Пенчо Михнев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-3-dev

Резюме. Статията представя втората част от изследване, което има за цел да идентифицира нуждите от актуализация на учебната документация и учебното съдържание по компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) в прогимназиален етап (5. – 7. клас)…

виж повече

Using AI to Improve Answer Evaluation in Automated Exams

Georgi Cholakov, Asya Stoyanova-Doycheva

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-4-imp

Abstract. The objective of the research is to enhance the functionality of the Evaluator software agent within the Distributed eLearning Center (DeLC), a platform providing extensive support for e-learning activities…

виж повече

Програмна реализация на играта „Комбинация девет“

Резюме. В статията е представена математическата игра „Комбинация девет“. В играта се изисква числата от 1 до 9 да се подредят в деветте ъглови точки на квадратна мрежа 2 × 2 така, че сумата от числата в четирите ъгъла на всяка от клетките на мрежата да е равна на зададеното в клетката число…

виж повече

Развитие на дигитални и алгоритмични умения на учениците чрез използване на Visual BASIC for Applications

Стефка Анева, Елена Тодорова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-6-dev

Резюме. В настоящата статия се представя един подход за интегрирано вътрешнопредметно взаимодействие и креативно използване на формираните дигитални умения на учениците за обработка на таблични данни…

виж повече

Двукратно броене и числа на Фибоначи

Ивайло Кортезов

Институт по математика и информатика

Българска академия на науките (България)

https://doi.org/10.53656/math2024-3-7-dou

Резюме. Предложен е комбинаторният принцип за двукратно броене при доказване на комбинаторни тъждества, включващи числата на Фибоначи…

виж повече