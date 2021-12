Annual contents /

Mathematics and informatics /

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Volume 64 (yr 2021) / Том 64 (2021 г.)

Number 1 / Книжка 1: 1 – 108

Number 2 / Книжка 2: 109 – 229

Number 3 / Книжка 3: 230 – 348

Number 4 / Книжка 4: 349 – 468

Number 5 / Книжка 5: 469 – 568

Number 6 / Книжка 6: 569 – 667

7 – 8 EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

CONTEST PROBLEMS / КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

114 – 114 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

239 – 239 Конкурсни задачи на броя [Problems of this Issue]

240 – 241 Решения на задачите от брой 1, 2021 [Solutions of problems from issue 1, 2021]

347 – 347 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

348 – 349 Решения на задачите от брой 2, 2021 [Solutions of Problems from Issue 2, 2021]

443 – 443 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

444 –4 45 Решения на задачите от брой 3, 2021 [Solutions of problems from issue 3, 2021]

542– 542 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

543 –544 Решения на задачите от брой 4, 2021 [Solutions of problems from issue 4, 2021]

650 – 650 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

651 – 652 Решения на задачите от брой 5, 2021 [Solutions of problems from issue 5, 2021]

EDUCATIONAL ISSUES / ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

84 – 98 The Problem of Ensuring the Information Security of Children and Adolescents in the Context of Educational Internet Projects Implementation / Alexander Fedosov, Anastasia Karnaukhova

99 – 113 Дидактически модел за съставяне на система от задачи на базата на технологичния подход [Didactic Model for Generating a System of Problems Based on the Technological Approach] / Слави Кадиев, Юлия Нинова / Slavi Kadiev, Julia Ninova

207 – 221 Качествено изследване на конферентно онлайн обучение при студенти по уеб дизайн [Qualitative Research of Conference Online Learning for Web Design Students] / Христо Христов, Николай Чочев /

Hristo Hristov, Nikolay Chochev

222 – 225 A Combinatorial Question Related to an Easter Tradition Led to a New Entry in OEIS / Ivaylo Kortezov

226 – 238 Evolution of the Content and Quality of Standardized Tests in Mathematics in Ukraine / Vasyl Shvets, Oleksandr Shkolnyi, Iryna Dremova

301 – 316 Midlines of Quadrilateral / Sead Rešić, Maid Omerović, Anes Z. Hadžiomerović, Ahmed Palić

317 – 334 Виртуален час по математика [Virtual Math Class] / Севдалина Георгиева / Sevdalina Georgieva

335 – 346 Къде е грешката в решението ми? ─ разговор пред бялата дъска с Олег Мушкаров [Where is the Error in my Solution? ─ a Talk with Oleg Mushkarov in Front of the White Board] / Евгения Сендова / Evgenia Sendova

425 – 437 За природата на математиката и за математиката в природата – една приказка за симетрията с продължение за малки и големи [Of the Nature of Math and Math in Nature – a Sequel about Symmetry for Children and Adults] / Цветелин Андреев / Cvetelin Andreev

503 – 519 Добавена реалност при онлайн обучението на учители за придобиване на дигитална компетентност [Augmented Reality in Online Teacher Traning for Digital Competence] / Евгения Горанова, Валентина Войноховска / Evgenia Goranova, Valentina Voinohovska

520 – 531 Educational Environment as a Form for Development of Math Teachers Methodological Competence / Olha Matiash, Liubov Mykhailenko, Vasyl Shvets, Oleksandr Shkolnyi

532 – 541 Организационен модел за провеждане на хоспитиране и текуща педагогическа практика по информатика и ИТ [Organizational Model for Pedagogical Practices of Informatics and IT] / Филип Петров / Philip Petrov

617 – 633 Preschool Teachers’ Knowledge, Perspectives and Practices in STEM Education: An Interview Study / Lyubka Aleksieva, Iliana Mirtschewa, Snezhana Radeva

634 – 649 Introduction to Computer Programming Through a System of Tasks / Lasko M. Laskov

EDUCATIONAL MATTERS / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

7 – 22 Подбор и участие на отбора на България в XXIV младежка балканиада по математика 2020 / [Selection and Participation of the Team of Bulgaria in the XXIV JBMO 2020] / Ивайло Кортезов / Ivaylo Kortezov

23 – 34 Седемнадесета Жаутиковска олимпиада по математика, информатика и физика, Алмати, 7 – 12 януари 2021 [The 17th Zhautykov Olympiad In Mathematics, Physics and Computer Science] / Диян Димитров, Светлин Лалов, Стефан

Хаджистойков, Елена Киселова / Diyan Dimitrov, Svetlin Lalov, Stefan Hadzhistoykov, Elena Kiselova

35 – 50 Онлайн състезание „VIVA математика с компютър“ [Online Competition “VIVA Mathematics with Computer”] / Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги

Гачев / Petar Kenderov, Toni Chehlarova, Georgi Gachev

51 – 61 Готови ли са съвременните обучаеми за иновативни форми на обучение?

[Are the Digital Learners Ready for Innovative Forms of Learning?] / Габриела Кирякова, Надежда Ангелова / Gabriela Kiryakova, Nadejda Angelova

127 – 140 Computer and Information Literacy Assessment of Mathematics Professors and Lectures, Case Study of Islamic Azad University Branches in Tehran / Fateme Moradi

141 – 152 Mobile Math Game Prototype on the Base of Templates for Primary School / Margarita Gocheva, Elena Somova, Nikolay Kasakliev, Vladimira Angelova

153 – 172 Статистическата значимост – панацея или препъникамък? [Statistical Significance – is it a Panacea or a Pitfall?] / Маргарита Ламбова / Margarita Lambova

255 – 263 Some Problems in Engineering Education with Computer Science Profile during COVID-19 / Georgi Tsochev

264 – 277 Математиката като музика за душата [Мathematics as Music for the Soul] /

Евгения Сендова / Evgenia Sendova

367 – 379 Financial Projects and Loans with Different, Decursive Annuities, Interest Rates and Capitalization Periods with the Use of Excel / Sead Rešić, Vehbi Ramaj, Biljana Petković, Samira Aganović

380 – 394 The Development of Methodical Approaches to the Implementation of the Propedeutic Course of Informatics in Primary School by Means оf Kodu Game Lab / Dmitry Pavlov, Adel Kaplan, Kirill Butarev

395 – 409 Представяне на понятието конично сечение с компютър [Teaching the Notion Conic Section with Computer] / Марин Маринов, Петя Асенова / Marin Marinov, Petya Asenova

463 – 475 The Benefits of Collaborative Learning in Examining Functions with Parameters in Dynamic Software Environment I / Radoslav Bozic, Djurdjica Takaci

476 – 482 Some Methodological Guidelines on the Creation of Educational Games on “Computer Modeling” / Krasimir Harizanov

483 – 489 Подготовка за XXV младежка балканиада по математика 2021 / [Preparation for the XXV Youth Balkaniade in Mathematics 2021] / Ивайло Кортезов, Емил Карлов, Мирослав Маринов / Ivaylo Kortezov, Emil Karlov, Miroslav Marinov

563 – 584 Криворазбраните вероятности при тестове за наличие на зараза [Crowded Probabilities in Tests for the Presence of Infection] / Маргарита Ламбова, Ваня Стоянова / Margarita Lambova, Vanya Stoyanova

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES / ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

62 – 83 Електронни ресурси за онлайн обучение по математика в началните класове – същност, видове, качество [Electronic Resources for Online Mathematics Primary Education – Specifics, Types, Quality] / Любка Алексиева / Lyubka Aleksieva

173 – 181 Board Game “Making Financial Decisions” in the System of Teaching the Mathematical Foundations of Financial Literacy / Bogdana Koneva, Maria Shabanova

182 – 195 Implementing Computational Thinking in IT Training: an Invariant Framework for IT Knowledge Features / Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, Marieta Atanasova

196 – 206 Adding Value to Height Education Through Mainstreaming of Training in Standardization into University Curricula / Evgeniya Nikolova, Yanislav Zhelev, Mariya Monova-Zheleva

278 – 288 Challenging the Students‘ Sense of Mathematics Via Decoding Problems in Chernorizec Hrabar Tournament / Borislav Lazarov, Ivailo Kortezov

289 – 300 The Problem of Images’ Classification: Neural Networks / L.I. Zelenina, L.E. Khaimina, E.S. Khaimin, D.D. Khripunov, I.M. Zashikhina

410 – 424 Learning Analytics Tool for Bulgarian School Education / Silvia Gaftandzhieva, Rositsa Doneva, George Pashev, Mariya Docheva

490 – 502 Excel’s Calculation of Basic Assets Amortisation Values / Vehbi Ramaj, Sead Rešić, Arnes Z. Hadžiomerović, Samira Aganović

585 – 597 E-Learning During Covid-19 Pandemic: an Empirical Research / Margarita Gocheva, Nikolay Kasakliev, Elena Somova

598 – 607 “The Source of Life” in Bishop’s Basilica of Philippopolis in the Context of STEAM / Toni Chehlarova

608 – 616 Неформални лингвистични турнири на работилница за знание [Informal

Linguistic Tournaments] / Веселин Златилов / Veselin Zlatilov

350 – 350 IN MEMORIAM

SCIENTIFIC EVENTS / ХРОНИКА

438 – 441 Годишни награди за учители по математика и информатика [Annual Awards to Teachers in Mathematics and Computer Science & IT] / Албена Василева / Albena Vassileva

442 – 442 В Q4 на JCI индикатора на Web of Science [Entering the Q4 of JCI (WoS)] / Николай Кънчев / Nikolay Kanchev