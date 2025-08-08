МОДЕЛИ НА ВЕРОЯТНОСТНИ ПРОСТРАНСТВА В ОЛИМПИАДНИ ЗАДАЧИ
Драгомир Грозев, Станислав Харизанов,
Институт по математика и информатика
Българска академия на науките
https://doi.org/math2025-3-1-mss
Резюме. Показани са приложения на вероятностния метод в комби наторни задачи. В повечето източници конструирането на вероятностно
пространство е естествено и тривиално и като следствие се доказва съществуване на определени обекти….
STATISTICAL ANALYSIS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND INTRINSIC MOTIVATION IN STEM STUDENTS EDUCATED THROUGH A COMPETENCY-BASED APPROACH
Muharem Mollov1), Dimitar Stoitsov1), Gencho Stoitsоv1)
1) Paisii Hilendarski University – Plovdiv (Bulgaria)
https://doi.org/10.53656/math2025-3-2-saa
Abstract. This study explores the impact of Competency-Based Education (CBE) on students’ academic performance in selected STEM disciplines and on their intrinsic motivation. In the context of growing interest in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), the research examines whether the implementation of CBE can enhance student achievement and foster deeper motivation. …
ПРИМЕРЕН ПОДХОД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Ивелина Велчева1), Ирина Карталева2)
1)ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив (България)
2)ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ Пловдив (България)
https://doi.org/10.53656/math2025-3-3
Резюме. Настоящата работа е посветена на описанието на един примерен подход за приложение на дигитални инструменти с изкуствен интелект и на проектна дейност в обучението по математика. Редица изследвания показват, че изкуственият интелект има голям потенциал да революционизира математическото образование, но също така изисква внимание към предизвикателствата, които съществуват, за да се гарантира ефективното му и разумно прилагане в учебния процес. …
Комбинаторни задачи върху квадратни и триъгълни мрежи със „СтруниМа“ и Geogebra
Младен Вълков1)
1)България
https://doi.org/10.53656/math2025-3-4-cpu
Резюме. В тази статия са представени дигитални средства, чрез които могат да се изучават математически задачи с квадратни и триъгълни мрежи, които могат да бъдат както числови, така и геометрични…
THE IMPACT OF TEACHERS’ GENDER, EDUCATION, AND EXPERIENCE ON FOSTERING MATHEMATICAL CREATIVITY: A QUANTITATIVE STUDY
Sultan Kowkas1), Saida Affouneh2), Daniel Burgos3)
1)An-Najah National University, Nablus, Palestine (West Bank)
2)An-Najah National University, Nablus, Palestine (West Bank)
3)International University of La Rioja, Logroño, Spain
https://doi.org/10.53656/math2025-3-5-itg
Abstract. Mathematics education increasingly embraces creativity as a necessary element in the growth of students’ problem-solving and critical-thinking skills. This study investigates how teachers’ demographics (including gender, educational level, and experience) influence their practices in promoting students’ mathematical creativity (MC) in Palestinian eighth- and ninth-grade classrooms….