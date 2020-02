КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

Features of Using Kodu Game Lab in Teaching Programming in Elementary School

Abstract. The article presents the research results on the development of methodological approaches to the propaedeutics programming in primary school using Kodu Game Lab environment. The authors have considered a variety of current trends in primary education programming, and in addition,connection between learning programming with the development of computer thinking, the formation of a “new literacy” and the achievement of the results of primary education. The authors identify seven methodological aspects of using Kodu Game Lab and give examples of their implementation. In addition, the article takes into account the lack of sufficient statistical support for the analysis of the effectiveness of the implementation of the developed approaches and formulates further ways of research. But also brings the arguments in favor of the use of the above methodological approaches.

Keywords: computer science; primary school; programming; propedeutics of programming; Kodu Game Lab

1)Adel Kaplan, 2)Dmitry Pavlov, 3)Myrad Myradov

State Educational Institution “School № 2009” – Moscow (Russia)

2)Moscow State Pedagogical University – Moscow (Russia)

3)State Educational Institution “School № 1190” – Moscow (Russia)

Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен

Резюме. Представени са три авторски дидактически модела, приложими в прогимназиален етап на основната образователна степен, които могат да бъдат използвани от обучаващите за оптимизиране на процеса за формиране и развиване на необходими за съвременното общество математически умения. Моделите са апробирани с ученици от пети клас.

Моделът Мултимедийно формиране на математически умения благоприятства овладяването на нови знания и умения чрез мултимедийни уроци, които предоставят многовариантно представяне и усвояване на информацията по повече сетивни канали. Разработеният модел за съставяне на задачи с помощта на електронни таблици Генериране на задачи с Excel е приложим за всички етапи на образованието. Двата модела са интегрирани в синергетичен модел – Мултимедийно обучение и генериране на задачи.

Ключови думи: интегриран дидактически модел; формиране и развитие на математически умения; мултимедийно обучение; генериране на математически модел; Microsoft Excel

Десислава Георгиева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Интегриране на учебното съдържание по „Математика“ и „Технологии и предприемачество“ в V клас

Резюме. В настоящето изследване е направен анализ на Държавните образователни стандарти, Държавните образователни изисквания и учебни програми по „Математика“ и „Технологии и предприемачество“ в V клас относно реално заложените възможности за интегриране на знанията по „Математика“ и „Технологии и предприемачество“. Предложен е конкретен вариант за реализиране на интегриран учебен процес.

Ключови думи: математика; технологии и предприемачество; взаимовръзки; интегриране; мотивация

Костадин Петлешков

СУ „Отец Паисий“ – гр. Стамболийски

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Gender Issues in Virtual Training for Mathematical Kangaroo Contest

Abstract. In today’s technologically enhanced world, mathematics competitions have become accessible to more boys and girls interested in challenging tasks. In previous studies, we were focused on the issue of attracting girls to mathematics generally, and math competitions specifically. We found that boys showed better results. Furthermore, across all five grades (2 – 6), the girls’ performance on some tasks was better than that of the boys. Further investigation is required to ascertain the existence of a particular trend, and the possible underlying factors. In this paper we present gender-related issues pertinent to virtual training for the Israeli Mathematical Kangaroo Contest in Grades 5 and 6. We evaluated whether any differences existed in participation patterns between boys and girls, and their performance in online problem-solving programmes.

Keywords: gender; online mathematics competitions; challenge; problem-solving

1,2) Mark Applebaum, 1)Erga Heller, 1)Lior Solomovich, 1)Judith Zamir

1) Kaye Academic College of Education – Beer Sheva (Israel)

2) The RANGE Centre, University of Haifa – Haifa (Israel)

Анализ на задачите и представянето на учениците от XI и XII клас на XIX математически турнир „Перперикон“

Резюме. В статията са представени задачите за XI и XII клас от проведения в Кърджали на 30.11.2019 г. XIX математически турнир „Перперикон“. Предложени са методически решения на задачите. Направен е анализ на постигнатите резултати на участниците и нивото им на подготовка за подобен тип математически състезания.

Ключови думи: образование; математически състезания

1) Сава Гроздев, 2) Росен Николаев, 3) Танка Милкова

1) Висше училище по застраховане и финанси – София

2,3) Икономически университет – Варна

Klamkin‘s Inequality and its Application

Abstract. In this paper we consider a very useful inequality that Murray Klamkin1) proved in 1975 (Uldmkin, 1975). The inequality has many applications, proving new inequalities included. A proof and some applications are proposed.

Keywords: Klamkin‘s inequality; triangle sides; scalar product; law of cosines; application; examples

Šefket Arslanagić, Daniela Zubović

University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

Няколко приложения на въртящата хомотетия

Резюме. Разгледани са няколко основни свойства на въртящата хомотетия. Показани са приложения на отбелязаните свойства при обобщаване на няколко известни задачи от планиметрията и една от задачите, участваща в темата на 60. международна олимпиада по математика.

Ключови думи: геометрична трансформация; хомотетия; въртяща хомотетия; решения

1) Сава Гроздев, 2) Веселин Ненков

1)Висше училище по застраховане и финанси – София

2) Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

