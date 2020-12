Годишно съдържание

на сп. „Математика

и информатика“, 2020 г.

PAGES / СТРАНИЦИ

Number 1 / Книжка 1: 1 – 108

Number 2 / Книжка 2: 109 – 229

Number 3 / Книжка 3: 230 – 348

Number 4 / Книжка 4: 349 – 468

Number 5 / Книжка 5: 469 – 568

Number 6 / Книжка 6: 569 – 671

7 – 8 EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

CONTEST PROBLEMS / КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

95 – 99 Решения на задачите от брой 2, 2019 [Solutions of the Contest Problems from Issue 2, 2019]

100 – 101 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]

218 – 218 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]

219 – 221 Решения на задачите от брой 3, 2019 [Solutions of the Contest Problems from Issue 3, 2019]

338 – 338 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]

339 – 341 Решения на задачите от брой 4, 2019 [Solutions of the Contest Problems from Issue 4, 2019]

453 – 453 Конкурсни задачи на броя [Contest Problems of this Issue]

454 – 457 Решения на задачите от брой 5, 2019 [Solutions of the Contest Problems from Issue 5, 2019]

PROBLEMS AND SOLUTIONS / КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

559 – 559 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

660 – 660 Конкурсни задачи на броя [Problems and Solutions of this Issue]

COMPETITIONS AND OLYMPIADS / КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ

551 – 558 Анализ на националното онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“ [Analysis of the National Online Contest in Informatics “Mladen Manev”] / Добрин Башев, Пламен Динев / Dobrin Bashev, Plamen Dinev

EDUCATIONAL ISSUES / ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

508 – 526 За векторното пространство на магическите квадрати от четвърти ред (в занимателната математика) [About the Vector Space of the Fourth Order Magic Squares (in Recreational Mathematics)] / Здравко Лалчев, Ирина Вутова / Zdravko Lalchev, Irina Voutova

527 – 537 Метод на децата в блока [Method of the Children in the Skyscraper] /Ивайло Кортезов / Ivaylo Kortezov

538 – 550 Абрахам Валд и статистическите изследвания върху самолетните брони [Abraham Wald and Statistical Research on Aircraft Armor] /Лъчезар Томов, Георги Дойчинов / Latchezar Tomov, Georgi Doychinov

608 – 621 Abstract Data Types / Lasko M. Laskov

622 – 638 Анализ методов оценивания работ внeучебных конкурсных мероприятий, проводимых в дистанционном формате [Analysis of Methods for Evaluating the Work of Extra-Curricular Competitive Events Held in a Remote Format] / Оксана Федоровна Абрамова, Александр Александрович Рыбанов / Oksana Fedorovna Abramova, Alexander Alexandrovich Rybanov

639 – 649 Нееднозначни геометрични задачи [Ambiguous Geometry Problems] / Добринка Бойкина / Dobrinka Milusheva-Boykina

650 – 657 Тригонометрични субституции при някои алгебрични задачи [Trigonometric Substitutions in Some Algebraic Tasks] / Диана Стефанова / Diana Stefanova

EDUCATIONAL MATTERS / НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

9 – 23 Features of Using Kodu Game Lab in Teaching Programming in Elementary School / Adel Kaplan, Dmitry Pavlov, Myrad Myradov

24 – 38 Интегриран дидактически модел за формиране и развиване на математически умения в прогимназиален етап на основната образователна степен [Integrated Didactical Model for the Formation and Development of Mathematical Skills at the Pre-Secondary Stage of the Basic Education] / Десислава Георгиева / Desislava Georgieva

39 – 50 Интегриране на учебното съдържание по „Математика“ и „Технологии и предприемачество“ в V клас [Intergrating the Curriculum in Mathematics and Technologies and Entrepreneurship in 5th Grade] / Костадин Петлешков / Kostadin Petleskov

115 – 129 За векторното пространство на магическите квадрати от трети ред (в занимателната математика) [About the Vector Space of Third Order Magic Squares (in Recreational Mathematics)] / Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова, Мирослав Стоимиров, Ирина Вутова / Zdravko Lalchev, Margarita Varbanova, Miroslav Stoimirov, Irina Voutova

130 – 133 Some New Questions about Sequences of Semi-Prime and Prime Numbers / Mark Applebaum

134 – 145 Статья-матрица как форма реализации функций сетевого исследовательского проекта «Энциклопедия плоских кривых: пишем сами» (о работе модератора проекта) [A Paper-Matrix as a Realization Form of the Functions of the Net Research Project “Encyclopedia of Flat Curves: We Write by Ourselves” (on the Work of the Moderator)] / А. Ястребов, Г. А. Клековкин / Alexander Yastrebov, Gennady Klekovkin

146 – 159 Конкурентни перпендикуляри, определени от правилни многоъгълници [Concurrent Perpendiculars, Determined by Regular Polygons] / Йоана Христова, Геновева Маринова, Никола Кушев, Светослав Апостолов, Цветомир Иванов / Yoana Hristova, Genoveva Marinova, Nikola Kushev, Svetoslav Apostolov, Tsvetomir Ivanov

235 – 270 За данните и пътя към големите данни [About the Data and the Road Towards the Big Data] / Павел Азълов / Pavel Azalov

271 – 285 Съвременни средства и методи за обучение, използващи облачни технологии [Contemporary Means and Teaching Methods, Using Cloud Technologies] / Любка Славова, Коста Гъров / Lyubka Slavova, Kosta Garov

286 – 290 Интегративен урок по предмета „Математическа технологичност“ в условия на дистанционно обучение [Integrative Classes on the Subject “Mathematical Technology” under Distant Learning Teaching] / Костадин Петлешков / Kostadin Petleskov

291 – 296 Designing a Professional Training Program for Working with Gifted Children Using Software Office 365 / Oleg Zverev, Tatiana Sergeeva

355 – 381 За данните и пътя към науката за данните [About the Data and the Road Towards the Data Science] / Павел Азълов / Pavel Azalov

382 – 390 Technologies and Tools for Creating Adaptive E-Learning Content / Todorka Terzieva, Valya Arnaudova, Asen Rahnev, Vanya Ivanova

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES / ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

51 – 66 Gender Issues in Virtual Training for Mathematical Kangaroo Contest / Mark Applebaum, Erga Heller, Lior Solomovich, Judith Zamir

67 – 77 Анализ на задачите и представянето на учениците от XI и XII клас на XIX математически турнир „Перперикон“ [Analysis of the Problems and the Performance of the 11th and 12th Grade Students in the XIX Mathematical Tournament “Perperikon”] / Сава Гроздев, Росен Николаев, Танка Милкова / Sava Grozdev, Rosen Nikolaev, Tanka Milkova

78 – 82 Klamkin‘s Inequality and its Application / Šefket Arslanagić, Daniela Zubović

83 – 94 Няколко приложения на въртящата хомотетия [Some Applications of Spiral Similarity] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

160 – 161 A New Proof of the Feuerbach Theorem / Sava Grozdev, Hiroshi Okumura

162 – 166 Problem 3 in the IMO’2019 Paper / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

167 – 178 Предизвикателството – Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ [The Challenge – National Program “Training in IT Career”] / Мухарем Моллов, Генчо Стоицов / Muharem Mollov, Gencho Stoitsov

179 – 191 Използване на образователни мобилни технологии и приложения – едно проучване в Тракийския университет [Using Educational Mobile Technologies and Applications – A Survey in Trakia University] /

Надежда Ангелова / Nadezhda Angelova

192 –201 Impact on Research Visibility Using Structured Data and Social Media Integration / Nikolay Kasakliev, Elena Somova, Margarita Gocheva

202 – 217 On Some Randomized Algorithms and their Evaluation / Krasimir Yordzhev

297 – 305 Mathematical Modelling in Learning Outcomes Assessment (Binary Model for the Assessment of Student’s Competences Formation) / L. E. Khaimina, E. A. Demenkova, M. E. Demenkov, E. S. Khaimin, L. I. Zelenina, I. M. Zashikhina

306 – 312 Problems 2 and 5 on the IMO’2019 Paper / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

313 – 323 Конфигурации от педални окръжности на произволна точка в равнината на многоъгълник [Configurations оf Pedal Circles of an Arbitrary Point in the Plane of a Polygon] / Веселин Ненков, Станислав Стефанов, Хаим Хаимов / Veselin Nenkov, Stanislav Stefanov, Haim Haimov

324 – 329 Относно полиномите с корени във върховете на един клас изпъкнали четириъгълници [On the Polynomials with Roots in the Vertices of a Class of Convex Quadrilaterals] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

330 – 332 Анализ на анкетно проучване на учители по „Технологии и пред-приемачество“ [Analysis of an Inquiry Examination of Teachers in Technologies and Еntrepreneurship] / Костадин Петлешков / Kostadin Petleskov

391 – 397 Didactic Game “Posssible Cross Sections” / Nataliya Pavlova

398 – 430 Национално състезание по финансова грамотност [National Competition in Financial Literacy] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

431 – 440 Полиноми с корени в четири специално разположени колинеарни точки [Polynomials with Roots in Four Specially Located Collinear Points] / Сава Гроздев, Веселин Ненков / Sava Grozdev, Veselin Nenkov

441 – 452 Спутниковые системы как анимационно-геометрические модели полиномов [Satellite Systems as Animation-Geometric Polynomial Models] / Сергей Ларин / Sergey Larin

471 – 483 Gamification in Cloud-Based Collaborative Learning / Denitza Charkova, Elena Somova, Maria Gachkova

484 – 500 Neural Networks in a Character Recognition Mobile Application / L.I. Zelenina, L.E. Khaimina, E.S. Khaimin, D.I. Antufiev, I.M. Zashikhina

501 – 507 Applications of Anaglific Images in Mathematical Training / Krasimir Harizanov, Stanislava Ivanova

575 – 589 Отчетност на публикационната дейност с използване на Microsoft Office Access по опита на висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ [Publication Reporting Using Microsoft Office Access Based on Nikola Vaptsarov Naval Academy’s Experience] /

Асен Кожухаров, Стоян Мечев / Asen Kozhukharov, Stoyan Mechev

590 – 600 Practice-Oriented Tasks for Schools: Methodology for Future Mathematics Teachers / Marina Egupova

601 – 607 G Suite For Education – the Challenge that Has Become a Reality in a Bulgarian School / Muharem Mollov, Gencho Stoitsov

IN MEMORIAM

658 – 659 В памет на Николай Христович Розов [In Memory of Prof. Nikolay Rozov, DSc.]

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

333 – 334 Повишаване на математически компетенции с динамична геомет-рия [Mathematical Competence Increase through Dynamic Geometry] / Сава Гроздев / Sava Grozdev

335 – 337 Рефлексивен модел за преподаване на компютърно моделиране в началния етап на обучение [Reflective Model for Teaching Computer Modeling in Primary Stage of Education] / Юлия Дончева / Julia Doncheva