НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СТАТИИ

За векторното пространство на магическите квадрати от трети ред

(в занимателната математика)

Резюме. Предмет на настоящата разработка са магическите квадрати и по-конкретно векторното пространство на магическите квадрати от трети ред. Целта е да се отговори на въпроси, като: коя редица от девет числа може да бъде „форматирана“ в магически квадрат и как това може да се направи; дали наличието на аритметична прогресия от девет числа е необходимо и достатъчно условие за построяване на магически квадрат; дали всяко число може да бъде характеристично число на магически квадрат; съществува ли „формула“ за намиране на подходящите числа за построяване на магически квадрат и други. За да отговорим на повдигнатите въпроси, ние използваме елементарен инструментариум на линейната алгебра за решаване на системи линейни уравнения.

Ключови думи: магически квадрати; векторно пространство; занимателна математика

1)Здравко Лалчев,2) Маргарита Върбанова,

2)Мирослав Стоимиров, 1)Ирина Вутова

1)Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2)Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Some New Questions about Sequences of Semi-Prime and Prime Numbers

Abstract. Everywhere in Nature and life, prime numbers are used very often: cicadas build their life cycles on them, watchmakers use them to calculate ticks, and in aircraft engines with their help the frequency of air pulses is balanced. However, all these areas of application fade against the backdrop of a fact familiar to every cryptographer: prime numbers are in the very heart of modern computer security, that is, they are directly responsible for protecting everything. If you see the lock in the address bar of the browser, it means that a two-key “handshake” is used, based on primes. And our credit cards are also protected using cryptography based on primes.

During many years prime numbers pull the attention of many mathematicians in the world. There is a number of well-known open questions concerning prime and semi-prime numbers. In this paper, some statements are proposed and new open questions are presented concerning sequences of ‎semi-prime and prime numbers.‎

Keywords: prime numbers; semi-prime numbers; applications

Mark Applebaum

Kaya Academic College of Education – Beer Sheva (Israel)

Статья-матрица как форма реализации функций сетевого исследовательского проекта «Энциклопедия плоских кривых: пишем сами» (о работе модератора проекта)

Аннотация. Статья посвящена работе модератора международного исследовательского проекта «Энциклопедия плоских кривых: пишем сами». Описан процесс создания статьи-матрицы. Выявлено одно неочевидное обстоятельство: содержание статьи-матрицы во многом детерминировано функциями проекта в целом, хотя и отражает при этом личные научные взгляды модератора.

Ключевые слова: сетевой исследовательский проект; краутсорсинг; функции проекта; статья-матрица

1)А. В. Ястребов, 2)Г. А. Клековкин

1)Ярославский государственный педагогический университет –

Ярославль (Россия)

2)Самарский филиал Московского городского педагогического университета –

Самара (Россия)

Конкурентни перпендикуляри, определени от правилни многоъгълници

Резюме. Статията е ученическа разработка под ръководството на доц. д-р Веселин Ненков. Тя съдържа нови резултати по темата, които донесоха първа награда на авторите по време на националния етап на Международния конкурс MITE (Методология и информационни технологии в образованието) през

м. февруари 2020 г. Разработката е посветена на пресичащи се в една точка прави, породени от точки върху Ойлеровите прави на вписани многоъгълници.

Ключови думи: многоъгълник; кръг; Ойлерова права, Ойлерова окръжност; перпендикуляр; изогонални точки

Йоана Христова, Геновева Маринова, Никола Кушев,

Светослав Апостолов, Цветомир Иванов

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

A New Proof of the Feuerbach Theorem

Abstract. By using the Paskalev-Tchobanov distance formula, we give a new proof of the famous Feuerbach theorem.

Keywords: Paskalev-Tchobanov distance formula; Feuerbach theorem

1)Sava Grozdev, Hiroshi Okumura, Deko Dekov

1) University of Finance, Business and Entrepreneurship – Sofia

Problem 3 in the IMO’2019 Paper

Abstract. The aim of the present note is to discuss Problem 3 on the IMO’2019 paper. The 60th edition of the International Mathematical Olympiad (IMO) took place in the city of Bath, United Kingdom, 11–22 July 2019, with the participation of 621 students from 112 countries. The event is the most prestigious scientific Olympiad for high school students. Problem 3 is one of the difficult ones on the paper. It was solved fully (7 points) by 28 participants, 4 students were marked with 6 points, 9 with 5 points, 5 with 4 points, 6 with 3 points, 3 with 2 points, 46 with 1 point and 520 with 0 points. The mean result of all the 621 participants in the Olympiad is 0, 572, which shows the high level of the problem difficulty.

Keywords: Olympiad; problem solving; graph; vertex; edge; connectivity; complete graph

1)Sava Grozdev, 2)Veselin Nenkov

1) University of Finance, Business and Entrepreneurship – Sofia (Bulgaria)

2) “Nikola Vaptsarov” Naval Academy – Varna (Bulgaria)

Предизвикателството – Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Резюме. В статията се коментира обучението по програмиране за ученици от средната образователна степен, които участват в придобиването на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Анализирани са европейски и международни препоръки за разработване на учебни програми в областта на компютърните науки и е направено сравнение с учебния план и учебните програми по модули за професия „Приложен програмист“. Коментират се целите на обучението, методите и инструментите на преподаване, подготовката на учители.

Ключови думи: образование; ИТ кариера; приложен програмист; програмист

Мухарем Моллов, Генчо Стоицов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

Използване на образователни мобилни технологии и приложения – едно проучване в Тракийския университет

Резюме. Познанията, готовността и представите на обучаваните за тяхното възможно участие в процес на мобилно обучение досега не са изследвани за студентите от Тракийския университет. В настоящата работа се представят резултати от проучване върху използването на образователни мобилни приложения сред студентите от различни факултети на университета. Направени са изводи за знанията, опитността и необходимите мобилни приложения за различните специалности, както и препоръки за разширяване прилагането на мобилни приложения във висшето образование.

Ключови думи: образователни мобилни приложения; обучение; проучване

Надежда Ангелова

Тракийски университет – Стара Загора

Impact on Research Visibility Using Structured Data and Social Media Integration

Abstract. The paper presents a study on applicability of structured data (metadata) in increasing of scientific articles’ visibility, published on the Web. The usage of structured data in the description of the scientific content is discussed. The brief analyses of the used approaches for scientific publishing and some academic publishing systems are presented. The special attention is given to the metadata schemas (Metadata Object Description Schema, Dublin Core Metadata Element Set and Schema.org) used successfully for the publishing purposes. The appropriate integration of the information on scientific articles within social media (with Open Graph and Twitter Card tags) is also examined.

Keywords: structured data; scientific publishing; metadata schemas; academic publishing systems; social media integration

Nikolay Kasakliev, Elena Somova, Margarita Gocheva

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

On Some Randomized Algorithms and their Evaluation

Abstract. The paper considers implementations of some randomized algorithms in connection with a random Sudoku matrix with the programming language C++. For this purpose we describe the set of all matrices, consisting of elements of the set , such that every row is a permutation. We emphasize the relationship between-matrices and the Sudoku matrices. An algorithm to obtain random matrices is presented. Several auxiliary algorithms that are related to the underlying problem have been described. We evaluated all algorithms according to two criteria – probability evaluation, and time for the generation of random objects and checking a belonging to a specific set. These evaluations are interesting from both theoretical and practical points of view because they are particularly useful in the analysis of computer programs.

Keywords: randomized algorithm; random object; permutation; binary matrix; algorithm evaluation; Sudoku matrix

Krasimir Yordzhev

South-West University – Blagoevgrad (Bulgaria)

КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ

