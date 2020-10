ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Gamification in Cloud-Based Collaborative Learning

Abstract. Gamification is a widely accepted approach aimed at increasing the learner’s motivation. The paper presents a study on gamification approach in face-to-face collaborative learning, supported by cloud-based environment. The concept of gamification is discussed, paying detailed attention to the motivating power of game elements and techniques.The existing elements and techniques in electronic and video games, as well as their applicability in the learning process are shown. The relations between game elements, game techniquesand game actionsare introduced. A gamified learning methodology is proposed and experimented with 93 real university students. A survey is conducted with learners and the results are provided. The findings reveal that when implemented properly, gamification of collaborative learning can prove an effective and motivational tool in education.

Keywords: gamification of learning; game elements; game techniques

Denitza Charkova, Elena Somova, Maria Gachkova

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

Neural Networks in a Character Recognition Mobile Application

Abstract. The article deals with the problem of character recognition using an artificial neural network. Based on the selected data, a model of a convolutional neural network was built, parameters were selected, and the result of training the network was demonstrated. A mobile application with an embedded neural network model has been developed. The process of connecting an API for displaying information on recognized characters has been described. A mobile application with the functionality of recognizing Japanese characters is implemented.

Keywords: convolutional neural network; character recognition; mobile application; application programming interface (API)

L.I. Zelenina, L.E. Khaimina, E.S. Khaimin, D.I. Antufiev, I.M. Zashikhina

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Russia)

Applications of Anaglific Images in Mathematical Training

Abstract. The article presents the use of interactive approaches in mathematics education through anaglyph images. The basic functions and characteristics of the various applications through which such images can be created are presented. Examples of the adaptation of anaglyph images in mathematics training are described.

Keywords: anaglyph images; interactive training; mathematics training; e-learning; interactive education; education in mathematic; anaglyph

1)Krasimir Harizanov, 2) Stanislava Ivanova

1)Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

2)Peyo Kr. Yavorov Secondary School – Varna (Bulgaria)

ВЪПРОСИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

За векторното пространство на магическите квадрати от четвърти ред (в занимателната математика)

Резюме. В настоящата разработка е възприета по-обща (от традиционната) дефиниция на понятието магически квадрати от четвърти ред и са посочени достатъчни условия за тяхното съществуване. С елементарни средства на линейната алгебра са изследвани съществени векторно-алгебрични свойства на магическите квадрати от четвърти ред. Направено е непосредствено доказателство на теоремата за размерността на тяхното векторно пространство, без да бъде използвана по-общата теорема за размерността на векторното пространство на магическите квадрати от ред n (n Чрез решаване на линейна система от 10 линейни уравнения със 17 неизвестни е показано, че при съставяне на магически квадрат от четвърти ред (в общия случай) осем (от шестнадесетте) координати могат да бъдат зададени произволно. В подкрепа на тезата са формулирани и решени две задачи. Работата е предназначена за учебни часове по занимателна математика.

Ключови думи: магически квадрати; векторно пространство; метода на Гаус-Жордан; занимателна математика

Здравко Лалчев, Ирина Вутова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Метод на децата в блока

Резюме. В статията се предлага нагледен метод за двойно броене при доказване на комбинаторни тъждества, който се запомня с лекота от учениците. Той им позволява да го прилагат творчески в доста ситуации, като сами

(пре)откриват резултатите при разнообразни сумирания. Статията е ориентирана към подготовка за математически състезания.

Ключови думи: двойно броене; биномни коефициенти; комбинаторни тъждества

Ивайло Кортезов

Институт по математика и информатика – Българска академия на науките

Абрахам Валд и статистическите изследвания върху самолетните брони

Резюме. Настоящата работа е посветена на изследванията на Абрахам Валд върху вероятността за оцеляване на самолет с даден брой поражения и на фолклорните легенди за неговата роля. Ние даваме ново обяснение на извеждането на базовото уравнение на Абрахам Валд и на основанията му за избор на допускания, които правят това извеждане възможно. Описваме подробно процеса на извеждане, за да осветим ролята на интуицията при статистическите изследвания и кога не бива да се доверява ученият на нея. Обръщаме внимание на ролята на оценките на интервалите при изчисляване на приблизителни стойности за липсващи данни. Осветляваме ролята на допусканията в процеса на научно изследване и методологията за тяхното добавяне и постепенно смекчаване.

Ключови думи: история; Валд; статистика; евристика; вероятности; епистемология

1)Лъчезар Томов, 2)Георги Дойчинов

1) Нов български университет

2) Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“

КОНКУРСИ, ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ

Анализ на националното онлайн състезание по информатика „Д-р Младен Манев“

Резюме. Тази статия описва процеса на провеждане на националното онлайн състезание по информатика в памет на д-р Младен Манев. Описанието включва някои важни технически и научни аспекти съответно на състезателната система и на задачите. Представеният анализ на събраните данни по време на състезанието, като статистика за участниците, сложност на задачите, резултати и системно натоварване, е използван за оценка степента на постигане на заложените цели.

Ключови думи: състезание; информатика; онлайн.

1)Добрин Башев, 2)Пламен Динев

1)Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово

2)Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсни задачи на броя